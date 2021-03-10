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8:22   10 Марта 2021
Общество

Штрафующие за непристегнутый ремень камеры начали тестировать в Подмосковье

Штрафующие за непристегнутый ремень камеры начали тестировать в Подмосковье

Камеры начали проверять наличие пристегнутого ремня безопасности у пассажиров. Также, приборы, установленные на дорогах Московской области, фиксируют разговор водителя по телефону.

Тестирование началось в этом году. Сейчас определяется доказательная база для фиксации нарушений. Нарушители дорожных правил уже получают штрафы.

"Контролеры" располагаются на Георгиевском проспекте напротив корпуса 1620 и на Панфиловском проспекте напротив корпуса 1804А. Операционный директор "МВС Групп" Михаил Родионов подчеркнул, что в ближайшем будущем такие установки могут появиться во всех регионах, где есть комплексы фотовидеофиксации.

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#подмосковье #ремень безопасности #дорожные камеры

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