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8:14   10 Марта 2021
Спорт

Пловцы из разных стран планируют за 30 часов проплыть 120 км по Байкалу

Пловцы из разных стран планируют за 30 часов проплыть 120 км по Байкалу

Спортсмены намерены переплыть Байкал из поселка Выдрино в Иркутск летом 2021 года, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Длина дистанции составит 120 км.

Пловцы планируют преодолеть это расстояние за 30 часов. В соревновании примут участие восемь спортсменов из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, США, Канады и России. Губернатор отметил, что пловцы уже серьезно готовятся к мероприятию.

Кроме того, Кобзев рассказал, что российский фридайвер Алексей Молчанов собирается преодолеть 80 метров под байкальским льдом. Спортсмен претендует на рекорд Гиннесса.

Байкал признан самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды. Озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года.

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#иркутск #пловцы #байкал

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