Пловцы из разных стран планируют за 30 часов проплыть 120 км по Байкалу

Спортсмены намерены переплыть Байкал из поселка Выдрино в Иркутск летом 2021 года, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Длина дистанции составит 120 км.

Спортсмены намерены переплыть Байкал из поселка Выдрино в Иркутск летом 2021 года, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Длина дистанции составит 120 км.

Пловцы планируют преодолеть это расстояние за 30 часов. В соревновании примут участие восемь спортсменов из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, США, Канады и России. Губернатор отметил, что пловцы уже серьезно готовятся к мероприятию.

Кроме того, Кобзев рассказал, что российский фридайвер Алексей Молчанов собирается преодолеть 80 метров под байкальским льдом. Спортсмен претендует на рекорд Гиннесса.

Байкал признан самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды. Озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года.