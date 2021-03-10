Ученые Росатома разработали ракету-ловушку для беспилотников

Новый метод борьбы со скоростными беспилотниками предложили российские специалисты. Он поможет перехватывать БПЛА в воздухе и захватывать дроны.

Новый метод борьбы со скоростными беспилотниками предложили российские специалисты. Он поможет перехватывать БПЛА в воздухе и захватывать дроны.

Согласно патентным документам ученых госкорпорации "Росатом", изобретение состоит из ракеты с блоком наведения, доставляющего контейнер с размещенной в нем сетью-ловушкой, к которой прикреплены грузы. Данные грузы помогают растянуть сеть в полете, что обеспечивает захват дрона.

Создатели проекта отмечают, что их ракета-ловушка способна справиться со скоростными маневренными БПЛА за счет увеличения начальной скорости грузов с прикрепленными вытяжными стропами, которые связаны с сетью.