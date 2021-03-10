Вакцинация Pfizer за последние сутки вызвала анафилаксию у девяти японцев

Среди жителей Японии, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом американской компании Pfizer, выявили новые случаи анафилаксии.

Среди жителей Японии, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом американской компании Pfizer, выявили новые случаи анафилаксии.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщало, что общее число подобных случаев в стране достигло 17. Отмечается, что аллергическая реакция проявлялась, в основном, у женщин в возрасте от 20 до 50 лет, которые привились 8 марта.

После введения вакцины у пациентов появлялись зуд, тошнота и затрудненное дыхание. Врачи сразу же дали им противоаллергенные препараты. А пять человек госпитализировали для наблюдения.

Первый случай анафилаксии после вакцинации препаратом Pfizer выявили в Японии 5 марта. В течение пяти минут после введения вакцины у женщины возникли кашель, отек век и зуд по всему телу.