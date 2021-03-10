Вакцинация Pfizer за последние сутки вызвала анафилаксию у девяти японцев
Среди жителей Японии, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом американской компании Pfizer, выявили новые случаи анафилаксии.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщало, что общее число подобных случаев в стране достигло 17. Отмечается, что аллергическая реакция проявлялась, в основном, у женщин в возрасте от 20 до 50 лет, которые привились 8 марта.
После введения вакцины у пациентов появлялись зуд, тошнота и затрудненное дыхание. Врачи сразу же дали им противоаллергенные препараты. А пять человек госпитализировали для наблюдения.
Первый случай анафилаксии после вакцинации препаратом Pfizer выявили в Японии 5 марта. В течение пяти минут после введения вакцины у женщины возникли кашель, отек век и зуд по всему телу.