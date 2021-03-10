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6:38   10 Марта 2021
Общество

Вакцинация Pfizer за последние сутки вызвала анафилаксию у девяти японцев

Вакцинация Pfizer за последние сутки вызвала анафилаксию у девяти японцев

Среди жителей Японии, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом американской компании Pfizer, выявили новые случаи анафилаксии.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщало, что общее число подобных случаев в стране достигло 17. Отмечается, что аллергическая реакция проявлялась, в основном, у женщин в возрасте от 20 до 50 лет, которые привились 8 марта.

После введения вакцины у пациентов появлялись зуд, тошнота и затрудненное дыхание. Врачи сразу же дали им противоаллергенные препараты. А пять человек госпитализировали для наблюдения.

Первый случай анафилаксии после вакцинации препаратом Pfizer выявили в Японии 5 марта. В течение пяти минут после введения вакцины у женщины возникли кашель, отек век и зуд по всему телу.

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