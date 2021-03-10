6:20 10 Марта 2021Армия
Истребители ТОФ провели учения по перехвату самолета-нарушителя в Арктике
Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота регулярно дежурят на Чукотке. На днях они провели за полярным кругом учения по перехвату нарушителя границы РФ.
Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота регулярно дежурят на Чукотке. На днях они провели за полярным кругом учения по перехвату нарушителя границы РФ.
Роль нарушителя досталась истребителю МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. Экипажу нужно было на высоте около 20 километров проникнуть в воздушное пространство России, а в случае обнаружения скрыться от преследования.
На перехват цели с аэродрома Анадырь поднялся дежурный МиГ-31БМ, который, взаимодействуя с наземными радиолокационными средствами, обнаружил условного противника. Также летчики произвели по цели электронные пуски ракет класса "воздух-воздух".