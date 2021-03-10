Трамп решил принять участие в почтовом голосовании на муниципальных выборах

Бывший лидер США Дональд Трамп запросил бюллетень, который ему выслали по почте в резиденцию в Мар-а-Лаго. Он намерен принять участие в муниципальных выборах в штате Флорида.

Бывший лидер США Дональд Трамп запросил бюллетень, который ему выслали по почте в резиденцию в Мар-а-Лаго. Он намерен принять участие в муниципальных выборах в штате Флорида.

Трамп решил воспользоваться возможностью почтового голосования. В целом он критиковал этот метод, однако в прошлом году экс-президент отметил, что система голосования по почте во Флориде, где у власти находится Республиканская партия, честная и безопасная.

Выборы американского лидера состоялись в Соединенных Штатах 3 ноября. Граждане страны могли заказать бюллетени по почте и отправить их избирательным комиссиям. Новым президентом стал демократ Джо Байден.