Земли Украины оказались под угрозой деградации из-за активной эксплуатации

Чрезмерно активное использование земель сельхозпроизводителями может привести к деградации украинских почв. Также это связано с длительностью безответственной эксплуатации.

Чрезмерно активное использование земель сельхозпроизводителями может привести к деградации украинских почв. Также это связано с длительностью безответственной эксплуатации.

За последнее время доля выгодных культур, таких как кукуруза, рапс и соя, выращиваемых на Украине, составила более 50%, увеличившись за период с 2017 по 2020 год за 3%. Однако такие виды истощают почву, делают грунтовые и поверхностные воды менее качественными, что создает угрозу заиливания водоемов, а также ликвидации водной флоры и фауны. Внимание на это обратили в Институте географии НАН Украины, передает "Урядовый курьер".

Во избежание проблем специалисты обратились к Киеву с призывом срочно разработать и принять закон, направленный на изменение механизма государственного экологического контроля. Последний, по мнению экспертов, должен содержать компоненты землепользования.