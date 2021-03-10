Финансист Рогачевский объяснил появление "лишнего" долга на кредитной карте

Часто владельцы кредитных карт замечают появление неожиданного долга. Откуда он берется, рассказал преподаватель Университета "Синергия" Антон Рогачевский.

Часто владельцы кредитных карт замечают появление неожиданного долга. Откуда он берется, рассказал преподаватель Университета "Синергия" Антон Рогачевский.

Дополнительную сумму могут начислить, если держатель кредитной карты снял наличные. Кредитки предназначены для безналичного расчета, поэтому на подобные операции взимается комиссия. Еще одна причина – выход за пределы лимита, объяснил финансист Рогачевский в беседе с "Прайм".

Долг может появиться из-за просроченных платежей. Часто это происходит в результате неправильного толкования грейс-периода. Нужно узнавать, с какого момента будет идти отсчет. "Лишнюю" сумму могут начислить за счет дополнительных услуг. Но если держатель не может выяснить причину ее возникновения, проще обратиться в банк, заключил эксперт.