Риелторы рассказали о трендах на квартиры в спальных районах

Инвесторы стали скупать недвижимость на окраинах крупных городов. Специалисты прогнозируют больший рост цен на жилье в спальных районах, чем на квартиры в центре города.

Инвесторы стали скупать недвижимость на окраинах крупных городов. Специалисты прогнозируют больший рост цен на жилье в спальных районах, чем на квартиры в центре города.

В ближайшие десять лет жилое имущество на окраине может дорожать в 1,2–1,5 раза быстрее, чем недвижимость, расположенная в сердце города. Об этом рассказал "Известиям" директор агентства недвижимости "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Риелторы считают, что наибольший спрос придется на спальные районы Москвы, Петербурга, Сочи, Красноярска и Казани. В столице выгодными для инвесторов объектами будут квартиры в районах Люблино, Медведково, Марьино, Лосиный остров и Отрадное.

В Петербурге наибольшим спросом пользуется недвижимость у станций метро, расположенных на красной ветке, а именно: "Академическая", "Нарвская" и "Гражданский проспект". Кроме того, выгодно приобретать жилье в районе Ржевки, в Занево и Кудрово.