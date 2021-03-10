Эпидемиолог Горелов указал на зависимость всплесков COVID-19 от оттепели

Весенняя оттепель может привести к суточным колебаниям заболеваемости COVID-19. На это указал эпидемиолог Александр Горелов.

Весенняя оттепель может привести к суточным колебаниям заболеваемости COVID-19. На это указал эпидемиолог Александр Горелов.

Всплески COVID-19, по словам эпидемиолога, возможны при повышении температуры воздуха до нуля. К значительному подъему заболеваемости это не приведет, добавил Горелов.

"Весной, когда температура повышается до нуля и начинаются оттепель, слякоть, еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такая погода создает благоприятные условия для циркуляции вирусных респираторных заболеваний, в том числе и коронавирусных инфекций", – подчеркнул ученый в беседе с ТАСС.

Горелов призвал соблюдать меры защиты от коронавируса. К вопросу вакцинации, по его словам, нужно подойти ответственно.