Johnson & Johnson известила Брюссель о проблемах с поставками вакцины в ЕС

Компания Johnson & Johnson еще до официальной регистрации в ЕС собственной разработки против коронавируса предупредила о проблемах с запланированными поставками вакцин в Европу.

Компания Johnson & Johnson еще до официальной регистрации в ЕС собственной разработки против коронавируса предупредила о проблемах с запланированными поставками вакцин в Европу.

Прогноз озвучил представитель компании, который рассказал о дефиците необходимых для производства препарата компонентов и оборудования. Мощностей предприятия не хватает для удовлетворения запросов Евросоюза. Последний надеялся во втором квартале получить 55 млн доз вакцины. Такой объем способен компенсировать "вялые" темпы иммунизации населения, передает Reuters.

Объемы поставок были законтрактованы ЕС и Johnson & Johnson еще несколько месяцев назад. Вместе с ним Брюссель заключил соглашения с Moderna и AstraZeneca. На данный момент европейским регулятором допускается использование только трех западных вакцин, однако все производители уведомили о неспособности исполнить свои обязательства в первом квартале.