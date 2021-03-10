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2:57   10 Марта 2021
Общество

Минздрав Канады оставит действующими ограничения для привитых от COVID-19

Минздрав Канады оставит действующими ограничения для привитых от COVID-19

Канада не будет брать пример с США и ослаблять действующие из-за пандемии коронавируса ограничения для привитых от COVID-19, заявила главный санитарный врач страны Тереза Тэм.

Пока не ясно, по словам Тэм, как будут влиять новые штаммы коронавируса на вакцинированных. Со временем, когда число привитых от COVID-19 канадцев увеличится, минздрав страны сможет внести изменения в текущие регламенты.

"Думаю, что нам нужно использовать более вдумчивый подход", — заявила санитарный врач.

В США разрешили привитым от коронавируса находиться без масок в одном помещении. Для этого они должны пройти все фазы вакцинации.

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#канада #вакцинация #коронавирус

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