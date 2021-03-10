Корреспондент "Новой газеты" Коротков мог помогать ОПГ

Прошлое журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова никогда не афишировалось. Однако ФАН удалось выяснить подробности его деятельности до начала карьеры на журналистской ниве.

Прошлое журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова никогда не афишировалось. Однако ФАН удалось выяснить подробности его деятельности до начала карьеры на журналистской ниве.

Прежде чем уйти в журналистику, до 2008 года, Коротков служил патрульно-постовым МВД, после стал оперуполномоченным в 40-м отделении милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга, сообщает Федеральное агентство новостей.

Криминогенная обстановка в конце 90-х была особенно трудной. Остро стояла проблема наркоторговли. Еще будучи сотрудником ППС, Коротков быстро понял, что вполне безопасно обчищать пойманных с поличным наркоманов, поскольку они не станут писать никаких жалоб.

Спустя год службы журналист поставил "бизнес" на поток. А по мере продвижения по службе не только не бросил криминальное предпринимательство, но и усовершенствовал его: например, за определенную плату Коротков мог уговорить своих коллег отпустить задержанного наркомана. Тогда желающих получить помощь от будущего журналиста было много.

ФАН удалось связаться с одним из бывших сотрудников 40-го отдела милиции, который работал одновременно с Коротковым. На условиях анонимности экс-милиционер рассказал о том, что происходило в те годы.

"Ребята из УГРО в "сороковом" были матерые и со связями. Их постоянно отмазывали от проблем. Коротков, конечно, среди них был больше "шестеркой", но на хорошем счету. Так что избавляли его от проблем самых разных", — объяснил источник.

Также выяснилось, что журналист "Новой газеты" проходил по делу о превышении должностных полномочий. В архивах петербургской прокуратуры есть документ об отказе в возбуждении уголовного дела, которое связано с нанесением тяжких увечий подозреваемому.

ФАН узнал, что Коротков мог пытать 33-летнего украинца Ивана Ковбана. В 1997 году Ковбан не нашел "общего языка" с бандитами, которые промышляли во Фрунзенском районе Петербурга. После одной из стычек бандиты пообещали расправиться с украинцем.

Однажды Ковбан возвращался домой на личном транспорте. Тогда его остановил наряд ППС во главе с Коротковым. На следующий день украинца нашли в больнице с тяжелыми травмами. По словам близкого знакомого Ивана Алексея, его приятелю прострелили колени и сломали ребра.

"Он был выпивший за рулем, поэтому отвели в отделение по Фрунзенскому району. Бить начали сразу, как он зашел внутрь. Потом уже полуживого забросили в один из кабинетов. И тогда старший наряда, а я так понимаю, это и был Коротков, зашел к нему и начал объяснять, что Иван очень много <...> (нецензурное слово, означающее "выпендривался". — Прим. ред.).

Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что после встречи с будущим журналистом "Новой газеты" Ковбан на всю жизнь остался инвалидом. Корреспондентам также удалось найти заключение о факте применения Коротковым оружия.

Подробнее о расследовании читайте на сайте ФАН.