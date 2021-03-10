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2:30   10 Марта 2021
Общество

Собянин заявил о сохранении масочного режима в метро Москвы

Собянин заявил о сохранении масочного режима в метро Москвы

Ношение защитных масок в столичном общественном транспорте может остаться обязательным после отмены ряда ограничений нынешней весной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проведение массовых мероприятий также может остаться под запретом. Об этом градоначальник сообщил в интервью для ТАСС, посвященном годовщине пандемии коронавируса.

"Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе–феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше", подчеркнул Собянин.

Дальнейшая отмена действующих ограничений, по словам мэра, зависит от формирования коллективного иммунитета. Масштабная вакцинация москвичей от коронавируса будет продолжена.

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#собянин #маски #коронавирус #масочный режим

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