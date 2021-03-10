Секретарь СНБО Украины предложил сделать английский язык вторым в стране

Английский должен быть вторым обязательным языком на Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Английский должен быть вторым обязательным языком на Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Этот принципиальный вопрос связан с "выживанием" жителей страны в русскоязычном мире. Английский язык обязательно должен использоваться украинцами, чтобы государство стало цивилизованным, считает Данилов.

"Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, — это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам", — отметил секретарь.

Родным украинский язык считает 63% населения, свидетельствуют данные опроса 2019 года компании Kantar. При этом русский язык знает такой же процент респондентов, 35% граждан считают его родным.