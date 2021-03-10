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1:24   10 Марта 2021
Общество

Милонов просит возбудить уголовное дело в случае связи Резника с нарколабораторией

Милонов просит возбудить уголовное дело в случае связи Резника с нарколабораторией

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов потребовал от Следственного комитета провести проверку в отношении Максима Резника. Последнего могут лишить депутатской неприкосновенности.

Депутата Резника освободили после задержания в нарколаборатории, так как у него есть депутатская неприкосновенность. Виталий Милонов уверен, что опровергать причастность парламентария к произошедшему бессмысленно, потому что есть подтверждения на фотографиях, пишет Федеральное агентство новостей.

Добровольной отставки Максима Резника ждать не придется, считает Милонов. Он обратился в Следственный комитет с требованием начать проверку в отношении парламентария и, в случае необходимости, лишить его депутатской неприкосновенности.

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