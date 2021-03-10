Возможные санкции против "СП-2" обернутся для Польши неприятным исходом

Потенциальные попытки Варшавы наложить мораторий на проект "Северный поток — 2" обернутся для европейских стран, в частности Польши, ответными мерами со стороны России.

Потенциальные попытки Варшавы наложить мораторий на проект "Северный поток — 2" обернутся для европейских стран, в частности Польши, ответными мерами со стороны России.

Начиная с 2014 года Москва придерживается принципа "око за око". Заблокировать строительство газопровода предложил журналист польского издания Biznes Alert. По его словам, шаг необходим для начала переговоров с российской стороной, которая якобы давит на европейских партнеров с целью скорейшего завершения проекта.

Однако для остановки "Северного потока — 2" придется на официальном уровне принять санкционный пакет. Заявил об этом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Почему Европа до сих пор не ввела никаких существенных санкций против "СП-2"? Потому что не хотят ввязываться в неприятный обмен ударами. Поэтому газопровод и продолжает строиться", — отметил он в беседе с "ПолитРоссией".

В вопросе блокировки проекта Польша руководствуется политическими мотивами. Таким образом Варшава стремится доказать свою лояльность к Вашингтону, считает Юшков.