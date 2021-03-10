Байден забыл название Пентагона и имя его главы

Президент США Джо Байден публично оконфузился во время выступления перед сотрудниками Вооруженных сил государства. Его речь была посвящена новым назначениям.

Президент США Джо Байден публично оконфузился во время выступления перед сотрудниками Вооруженных сил государства. Его речь была посвящена новым назначениям.

Две женщины получили генеральские должности, о чем торжественно объявил Байден. Президент упомянул главу Пентагона Ллойда Остина, который стоял в нескольких метрах от него, но забыл имя министра. В итоге генерал армии США стал "парнем, который там управляет этим отрядом".

Байден не смог вспомнить и название Министерства обороны, поэтому заменил его на "этих ребят". На сонливость нынешнего президента США неоднократно обращал внимание его предшественник Дональд Трамп, называвший Байдена Сонным Джо.