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0:47   10 Марта 2021
Политика

Байден забыл название Пентагона и имя его главы

Байден забыл название Пентагона и имя его главы

Президент США Джо Байден публично оконфузился во время выступления перед сотрудниками Вооруженных сил государства. Его речь была посвящена новым назначениям.

Две женщины получили генеральские должности, о чем торжественно объявил Байден. Президент упомянул главу Пентагона Ллойда Остина, который стоял в нескольких метрах от него, но забыл имя министра. В итоге генерал армии США стал "парнем, который там управляет этим отрядом".

Байден не смог вспомнить и название Министерства обороны, поэтому заменил его на "этих ребят". На сонливость нынешнего президента США неоднократно обращал внимание его предшественник Дональд Трамп, называвший Байдена Сонным Джо.

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#пентагон #байден #Ллойд Остин

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