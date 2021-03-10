Москаль: закрытые Зеленским телеканалы ушли в интернет и там набирают популярность

Три оппозиционных телеканала, запрещенные в начале февраля 2021 года указом украинского президента Владимира Зеленского, пользуются все большей популярностью в интернете.

Три оппозиционных телеканала, запрещенные в начале февраля 2021 года указом украинского президента Владимира Зеленского, пользуются все большей популярностью в интернете.

Об этом в беседе с киевским интернет-изданием «Апостроф» заявил бывший глава Закарпатской и Луганской Областной государственной администрации (ОГА), генерал МВД Геннадий Москаль.

При этом собеседник издания рассказал, что депутат Верховной Рады, председатель политсовета ОПЗЖ («Оппозиционной платформы – За жизнь) Виктор Медведчук, с которым связывают закрытые телеканалы и против которого позже Зеленский ввел санкции, никак не пострадал.

«Как он (Медведчук) ходил в Верховную Раду, так и ходит. Три закрытые телеканала в интернете сейчас набирают по 180–200 тысяч просмотров за неделю, а раньше не больше двух тысяч, — отметил Москаль. — Недавно был опрос, что лучше: интернет или телевидение. 51% сказали, что сегодня лучше смотреть в интернете. Из этих санкций кино нет и не будет».

Также Москаль напомнил, что закон о санкциях, принятый на Украине в 2014 году, не предполагал применение против украинских граждан. В этом законе было четко прописано, что он распространяется на иностранных граждан, спонсирующих терроризм. А по отношению к гражданам Украины должен применяться действующий в стране Уголовный кодекс, включающий в себя, в числе прочего, статью о финансировании терроризма.

По словам эксперта, если украинские власти заподозрили Виктора Медведчука в причастности к финансированию терроризма, они должны были предъявить ему подозрение. А затем соответствующие органы должны были возбудить уголовное дело, в рамках которого Медведчуку избрали бы меру пресечения и наложили арест на его имущество.

«А тут просто приписали, что это его. Люди радуются, но толку с этого нет же абсолютно никакого. Это, как говорится, «бей своих, чтобы чужие боялись». Но люди в тонкостях украинского законодательства не разбираются», — заключил Москаль.

Напомним, ранее Геннадий Москаль высказал мнение, что введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) санкции против народного депутата Виктора Медведчука являются «холостым выстрелом», и уже скоро это станет всем ясно.