Около 60% украинских медиков отказались вакцинироваться от коронавируса

Большинство медицинских работников на Украине уже переболели, поэтому не нуждаются в вакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Большинство медицинских работников на Украине уже переболели, поэтому не нуждаются в вакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Он заявил, что практически все врачи коронавирусных отделений уже переболели и имеют антитела. По словам Степанова, с тех пор не прошло еще полугода, поэтому большинство медиков отказываются от прохождения вакцинации на Украине.

Министр здравоохранения страны рассказал, что отказавшиеся от прививок медицинские работники изъявили желание пройти вакцинацию позже. Он подчеркнул, что некоторые медики поддерживают вакцинацию, однако пока желают остаться в качестве наблюдателя.