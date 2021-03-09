КГБ Белоруссии заявил о предотвращении угроз терактов против гособъектов

Теракты в отношении объектов госведомств и должностных лиц были предотвращены силовыми ведомствами республики, заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

Теракты в отношении объектов госведомств и должностных лиц были предотвращены силовыми ведомствами республики, заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

КГБ Белоруссии 11 февраля сообщил, что обстановка в республике стабилизировалась и пик протестов пройден. В стране против части лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти. После этого глава КГБ Белоруссии рассказал о минувшей опасности терактов.

"Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живем. И мы принимаем соответствующие меры", — заявил Иван Тертель.

В Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции и народные митинги после выборов президента республики 9 августа 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В Минске и в регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками и стычками с правоохранительными органами. Со временем акции переросли из общегосударственных в локальные и малочисленные.