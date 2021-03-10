Глава Европейского медицинского агентства Криста Виртумер-Хохе, назвав российскую вакцину от коронавируса «русской рулеткой», только подтвердила предвзятое отношение чиновников ЕС ко всему, что связано с РФ.

Глава Европейского медицинского агентства Криста Виртумер-Хохе, назвав российскую вакцину от коронавируса «русской рулеткой», только подтвердила предвзятое отношение чиновников ЕС ко всему, что связано с РФ.

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, прокомментировав заявление главы ЕМА о российской вакцине.

«"Русская рулетка" — так назвала Спутник V глава Европейского медицинского агентства Криста Виртумер-Хохе. Чем подтвердила крайнюю предвзятость чиновников евроструктур ко всему, связанному с Россией. И даже к политически нейтральному медицинскому препарату, который может помочь задыхающейся от эпидемии Европе», — подчеркнул сенатор.

При этом Пушков напомнил, что российский препарат «Спутник V» уже признали почти в 50 странах мира, в том числе и ряд стран-членов Евросоюза – Венгрия, Словакия, Чехия – которые не стали дожидаться сертификации ЕМА и уже приняли решение о закупке российской вакцины.

В то же время Италия и Швейцария, добавил член Совета Федерации, приняли решение развернуть производство российского «Спутника V» на своей территории.

«Так что главе агентства было бы уместнее говорить об "американской рулетке", учитывая серьезные побочные явления и даже случаи смерти от вакцин Pfizer, AstrаZeneca и Moderna, — иронично отметил сенатор. — Кстати, Австрия только что приостановила применение AstrаZeneca. Глава ЕМА не в курсе всего этого? Или с завистью и раздражением никак не может совладать»?

Напомним, ранее стало известно, что шведские ученые из Университета Умео, проведя исследование механизмов проникновения вакцин от коронавируса в клетку и их действия на организм, пришли к выводу, что российский «Спутник V» является самым эффективным препаратом от COVID-19 в мире.

Выводы шведских ученых были опубликованы в научном журнале PNAS.