Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:29   9 Марта 2021
Происшествия

Депутат Резник может быть владельцем найденных в Петербурге наркотиков

Депутат Резник может быть владельцем найденных в Петербурге наркотиков

Наркотические вещества, которые нашли в предполагаемом наркопритоне, могут принадлежат депутату городского Законодательного собрания Максиму Резнику. Это подтвердили понятые.

Парламентарий был задержан в ходе проведения наркорейда на Набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. На оперативной съемке видно, что владелец квартиры, который по имеющимся данным занимается сбытом веществ, сообщает оперативникам, что найденные наркотики принадлежат депутату Резнику, передает ФАН.

"Вот эти две штуки — это принес Макс. Это у него изъяли при мне, я видел. Макс Резник, я видел", — отвечает ему задержанный, добавляя, что понятые могут подтвердить эту информацию.

По данным правоохранителей, мужчина на видео — родственник парламентария. Сам Резник настаивает на том, что не причастен к запрещенным веществам, и полагает, что на задержанного давят правоохранители.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#санкт-петербург #происшествия #депутат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров