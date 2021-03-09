Депутат Резник может быть владельцем найденных в Петербурге наркотиков

Наркотические вещества, которые нашли в предполагаемом наркопритоне, могут принадлежат депутату городского Законодательного собрания Максиму Резнику. Это подтвердили понятые.

Наркотические вещества, которые нашли в предполагаемом наркопритоне, могут принадлежат депутату городского Законодательного собрания Максиму Резнику. Это подтвердили понятые.

Парламентарий был задержан в ходе проведения наркорейда на Набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. На оперативной съемке видно, что владелец квартиры, который по имеющимся данным занимается сбытом веществ, сообщает оперативникам, что найденные наркотики принадлежат депутату Резнику, передает ФАН.

"Вот эти две штуки — это принес Макс. Это у него изъяли при мне, я видел. Макс Резник, я видел", — отвечает ему задержанный, добавляя, что понятые могут подтвердить эту информацию.

По данным правоохранителей, мужчина на видео — родственник парламентария. Сам Резник настаивает на том, что не причастен к запрещенным веществам, и полагает, что на задержанного давят правоохранители.