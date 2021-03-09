Кедми рассказал о том, как США планируют «рассорить» Россию и Китай

Правительство США обеспокоено падением американского влияния на международной арене, а также укрепляющимся отношениям между Россией и Китаем.

Правительство США обеспокоено падением американского влияния на международной арене, а также укрепляющимся отношениям между Россией и Китаем.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт и политолог Яковы Кедми, слова которого во вторник, 9 марта, приводит издание «Татарстан сегодня».

По словам эксперта, именно стремительное и позитивное развитие российско-китайских отношений беспокоит американских политиков и ведет к попыткам Вашингтона «натравить» Москву и Пекин друг на друга.

«Если Америка готова выступить против России и Китая по отдельности, то против объединения этих двух сверхдержав им будет невозможно тягаться», — заявил израильский политолог.

Для того, чтобы сделать невозможным плодотворное сотрудничество России и Китая и «рассорить» две страны, американские политики разработали коварный план: Соединенные Штаты предложат Российской Федерации в обмен на разрыв отношений с Китаем получить часть постсоветских территорий – Украину, Молдавию или Грузию. По мнению Вашингтона, такое предложение должно быть с интересом воспринято Москвой.

Однако, добавил Яков Кедми, умные политики в Кремле, конечно, понимают, что раз американцев так беспокоит сближение России и Китаем, значит Москва выбрала правильный курс, которого надо придерживаться в дальнейшем.

Таким образом Москва продолжит развивать российско-китайское сотрудничество в разным областях, в том числе и в военной сфере.

Напомним, ранее на сайте «Роскосмоса» было опубликовано сообщение о подписании Россией и Китаем Меморандума о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Аналогичное сообщение опубликовало и Космическое агентство Китайской Народной Республики.