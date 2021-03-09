Евгений Понасенков рассказал о своих политических амбициях

Российский поэт и историк Евгений Понасенков в беседе с "ПолитЭкспертом" назвал условия начала своей политической карьеры.

Российский поэт и историк Евгений Понасенков в беседе с "ПолитЭкспертом" назвал условия начала своей политической карьеры.

Он заявил, что окружение регулярно подталкивает его к этому. По его мнению, на сегодняшний день в мире "нет такого понятия, как реальная политика". Однако сам он не исключил возможности попробовать себя в политической жизни страны, но подчеркнул, что выступал бы как самостоятельная единица.

"Поскольку ситуация сегодня становится практически безвыходной, то все возможно. Но исключительно вынужденно. И самостоятельно. Вне каких-то комбинаций, партий, и так далее", — сказал он.

Он также прокомментировал недавнюю новость о возможном участии в парламентских выборах публициста Анатолия Вассермана. Понасенков не одобрил такой ход и назвал его "балаганом".