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21:05   9 Марта 2021
Шоу-бизнес

Букингемский дворец выступил с заявлением после интервью принца Гарри и Меган Маркл

Букингемский дворец выступил с заявлением после интервью принца Гарри и Меган Маркл

Представители королевской семьи прокомментировали интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое спровоцировало обвинения в расизме.

Букингемский дворец в специальном заявлении от имени королевы Великобритании Елизаветы II выразил сожаление тем, что заявления герцога и герцогини Сассекских становятся вызывают "озабоченность" населения. Кроме того, в сообщении говорится, что принц Гарри и Меган Маркл всегда будут оставаться "горячо любимыми" членами королевской семьи. Стоит отметить, что спровоцировавшее общественный резонанс интервью посмотрели более 17 американцев и 11 миллионов жителей Соединенного Королевства.

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