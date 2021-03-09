Букингемский дворец выступил с заявлением после интервью принца Гарри и Меган Маркл

Представители королевской семьи прокомментировали интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое спровоцировало обвинения в расизме.

Представители королевской семьи прокомментировали интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое спровоцировало обвинения в расизме.

Букингемский дворец в специальном заявлении от имени королевы Великобритании Елизаветы II выразил сожаление тем, что заявления герцога и герцогини Сассекских становятся вызывают "озабоченность" населения. Кроме того, в сообщении говорится, что принц Гарри и Меган Маркл всегда будут оставаться "горячо любимыми" членами королевской семьи. Стоит отметить, что спровоцировавшее общественный резонанс интервью посмотрели более 17 американцев и 11 миллионов жителей Соединенного Королевства.