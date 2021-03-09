Эксперты оценили шансы Манижи выиграть Евровидение-2021

Букмекеры считают, что можно смело ставить на победу России и предсказали певице Маниже четвертое место. Певица представит страну с песней Russian Woman.

Букмекеры считают, что можно смело ставить на победу России и предсказали певице Маниже четвертое место. Певица представит страну с песней Russian Woman.

Эксперты считают, что прямо сейчас поставить на победу России можно с коэффициентом 10.00. Манижа может принести России четвертое место. Выше эксперты оценивают шансы исландской группы Daði og Gagnamagnið, француженки Барбары Прави и литовской группы The Roop.

"Чемпионат" пишет, что в числе потенциальных победителей называют также итальянский рок-бэнд Måneskin, представителя Швеции, который определится в марте и болгарскую певицу Викторию Георгиеву.

Международный песенный конкурс пройдет в Роттердаме. В 2020 году Евровидение не состоялось из-за пандемии коронавируса, поэтому в текущем году в мероприятии могут принять участники, утвержденные в прошлом году.