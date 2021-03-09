Специалисты раскрыли детали исчезновения "Боинга" MH370 после изучения фрагмента его крыла

Крушение пропавшего в 2014 году самолета мог спровоцировать пилот, который находился в тяжелой депрессии. Поиски обломков летного судна продолжаются.

Крушение пропавшего в 2014 году самолета мог спровоцировать пилот, который находился в тяжелой депрессии. Поиски обломков летного судна продолжаются.

Специалисты нашли в Северной Африке фрагмент крыла самолета, который, предположительно, принадлежит пропавшему в 2014 году "Боингу" Malaysia Airlines. Майкл Экснер, который занимался осмотром найденного обломка, заявил, что он "почти наверняка" принадлежит пропавшему воздушному судну.

По имеющимся данным, самолет на огромной скорости мог столкнуться с поверхностью Индийского океана, в то время как контроль над лайнером был потерян. Его обломки ищут на дне почти в 2000 километрах от мыса Луин.

По одной из версий, самолет был угнан человеком, который проник на него с целью умышленного уничтожения. Сторонники другой версии полагают, что спровоцировать катастрофу мог пилот летного судна. Он мог перекрыть кислород в салоне, убить пассажиров и отклонить самолет от курса. По имеющейся информации, он испытывал проблемы в личной жизни и находился в депрессии.