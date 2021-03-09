Депутат Госдумы РФ раскрыл личное участие Путина в золотых рекордах России

Золотой запас РФ хранится на российской территории благодаря тому, что глава государства лично уделял данному вопросу большое внимание на протяжении последних лет.

Золотой запас РФ хранится на российской территории благодаря тому, что глава государства лично уделял данному вопросу большое внимание на протяжении последних лет.

Об этом во время проведенной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции рассказал, депутат ГД России, первый зампредседателя думского комитета по экономической промышленности и первый зампредседателя Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенев.

По его словам, в том, что российское золото хранится на территории РФ большая заслуга президента Владимира Путина, который занимался этим вопросом последние восемь-девять лет.

«Речь идет о целом ряде цветных и драгоценных металлов, которые имеют стратегическое значение, — отметил депутат, по словам которого в последние годы в России отмечается тенденция быстрого увеличения золотого запаса. — Сейчас у нас практически 2298 тонн золота. Нам до Франции всего лишь каких-то 100 тонн. До Италии – 120 тонн».

Россия, по словам Гутенева, фактически выходит на четвертое место в международном рейтинге стран по запасам золота. И в течение 2021 года она может утвердится на этом четвертом месте, добавил депутат.

Первые две строчки в международном рейтинге стран по объему золотого запаса занимают Соединенные Штаты Америки и Германия, напомнил эксперт в заключение беседы. При чем у Германии золота не так уж и много – примерно 3 300 тонн. А на третьем месте в этом рейтинге находится Международный валютный фонд, и к этой позиции Россия сможет приблизиться уже в ближайшие два года, уверенно заявил Гутенев.

Также в ходе пресс-конференции эксперты обсудили курс Москвы на дедолларизацию и Владимир Гутенев отметил, что Россия создает особые условия для национальной экономики, увеличивая долю операций, проводимых не в долларах, а в других- валютах. Например, со станами, входящими в Евроатлантический блок, Россия ведет расчеты в евро, а с Китаем – в юанях, а также в золотовалютных резервах. При этом доля операций, проводимых в долларах, неуклонно сокращается.