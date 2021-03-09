Статус молодых ученых могут закрепить в российском законодательстве

Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепления статуса молодых ученых в законе "О науке" на встрече министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепления статуса молодых ученых в законе "О науке" на встрече министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Глава ведомства выступил автором инициативы. Минобрнауки РФ направило соответствующее обращение на имя Путина. По словам президента, ученых любого возраста необходимо поддерживать, однако начинающим ученым особенно нужна помощь на ранних этапах трудовой и научной деятельности.

Пока в законодательстве России нет четкого определения статуса молодого ученого, обратил внимание Фальков в беседе с президентом РФ. Закрепление этого статуса поможет предоставить начинающим специалистам разных сфер деятельности гарантии и меры поддержки, уточнил министр.