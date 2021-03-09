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20:34   9 Марта 2021
Политика

Белоруссия предложила польскому консулу покинуть страну

Белоруссия предложила польскому консулу покинуть страну

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии предложило консулу Польши покинуть территорию государства после нарушения Венской конвенции, передает пресс-служба белорусского МИД.

В сообщении дипломатов сказано, что 9 марта в здание ведомства был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Во время переговоров дипломату от Варшавы выразили протест на фоне участия консула в несанкционированной акции, приуроченной "дню проклятых солдат".

Участием в указанном мероприятии польский представитель нарушил Венскую конвенцию.

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#польша #белоруссия #посол

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