Белоруссия предложила польскому консулу покинуть страну

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии предложило консулу Польши покинуть территорию государства после нарушения Венской конвенции, передает пресс-служба белорусского МИД.

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии предложило консулу Польши покинуть территорию государства после нарушения Венской конвенции, передает пресс-служба белорусского МИД.

В сообщении дипломатов сказано, что 9 марта в здание ведомства был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Во время переговоров дипломату от Варшавы выразили протест на фоне участия консула в несанкционированной акции, приуроченной "дню проклятых солдат".

Участием в указанном мероприятии польский представитель нарушил Венскую конвенцию.