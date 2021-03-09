Тамбовчанина задержали в Липецке по подозрению в убийстве женщины

Следователи Липецка поймали уроженца Тамбовской области, который может быть причастен к гибели своей сожительницы.

Следователи Липецка поймали уроженца Тамбовской области, который может быть причастен к гибели своей сожительницы.

По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с возлюбленной и ударил ее несколько раз ножом в область шеи. От полученных ран 37-летняя женщина скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба СК по региону.

Злоумышленник после содеянного вышел из общежития, расположенного на проезде Осенний, и стал наносить повреждения чужому автомобилю. После произошедшего правоохранители задержали дебошира, возбудив против него уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Теперь мужчине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.