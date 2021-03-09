Милонова возмутила очередная история с наркотиками, в которой замешан Резник

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг Максима Резника. Он считает, что парламентарий должен объясниться перед коллегами и жителями города.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг Максима Резника. Он считает, что парламентарий должен объясниться перед коллегами и жителями города.

ЗакС должен рассмотреть вопрос о депутатской неприкосновенности Максима Резника после очередного наркотического скандала. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Отметим, депутат Резник был задержан во время рейда. Сотрудники правоохранительных органов наведались в квартиру, в которой обнаружили нарколабораторию. Там же был депутат и его родственники, которых подозревают в незаконной деятельности. Самого депутата оперативники были вынуждены отпустить после предъявления удостоверения.

Милонов отметил в интервью ФАН, что Резник должен прояснить ситуацию и либо признаться, что причастен к наркобизнесу, либо опровергнуть свою связь с лабораторией по изготовлению запрещенных веществ.

По мнению Милонова, депутат с такой репутацией, как у Резника, просто не может оставаться в законодательном органе власти. Он отметил, что в любом случае комиссия должна рассмотреть этот вопрос и решить, что делать с депутатом.