Хоккеист Казионов не справился с управлением Porsche и протаранил стену паркинга в Москве

Знаменитый экс-игрок ХК "Нефтехимик" Денис Казионов не совладал со своим новым автомобилем и пробил стену многоуровневой парковки на юге Москвы. Машина "повисла" на третьем этаже.

Знаменитый экс-игрок ХК "Нефтехимик" Денис Казионов не совладал со своим новым автомобилем и пробил стену многоуровневой парковки на юге Москвы. Машина "повисла" на третьем этаже.

Сотрудники дежурного патруля ЦОДД на следующее утро извлекли машину из стены паркинга. Как объясняет случившееся хоккеист, вечером они с женой и ребенком возвращались из гостей. При въезде на парковочное место машину занесло и она врезалась в стену паркинга. В данном инциденте никто не пострадал. Семья Казионова оставила машину в "висящем" состоянии.

Новый автомобиль Porsche Macan 2020 года даже не успел пройти ни одного техосмотра. Материальный ущерб владельцам паркинга хоккеист планирует возместить из страховки. Также у правоохранителей появились вопросы к администрации здания по соблюдению правил строительства, так как не были установлены дополнительные усиленные перила для предотвращения подобных ситуаций.