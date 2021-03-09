Доцент РАНХиГС Карнаухов заявил, что сотрудники ФБК выполняют приказы сверху

Российский политолог Сергей Карнаухов объяснил, с чем связана несостоятельность сторонников Алексея Навального во многих вопросах.

Российский политолог Сергей Карнаухов объяснил, с чем связана несостоятельность сторонников Алексея Навального во многих вопросах.

Глава штабов Алексея Навального Леонид Волков признал, что у сторонников блогера нет планов вызволить его из тюрьмы. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также отметил, что у признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" нет представления, что делать в ближайшие месяцы.

Несостоятельность сотрудников фонда в вопросе организации протеста связана с их ролями в ФБК, считает доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов. Ни сам Навальный, ни кто-либо из его окружения не являются политически субъектными единицами, убежден собеседник Федерального агентства новостей.

"Это люди, чьи функции сводятся к решению единственной задачи — исполнять сценарные планы тех, кто стоит за проектом", — отметил Карнаухов.

Сотрудники ФБК на протяжении нескольких лет пытались реанимировать проект. Им удалось вывести людей на незаконные акции, связанные с выборами в Мосгордуму. Сейчас у ФБК нет возможности начать все с нуля. Этим и объясняется отсутствие у фонда плана действий, резюмировал Карнаухов.