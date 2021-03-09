Спикер Госдумы РФ поддержал увеличение федеральной части партийных списков

Идея об увеличении общефедеральной части партийных списков на думских выборах усилит парламентские фракции. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Идея об увеличении общефедеральной части партийных списков на думских выборах усилит парламентские фракции. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Депутат подчеркнул, что партийно-политическая система развивается. Идея об увеличении федеральной части партийных списков добавит фракциям устойчивости, а избирательная компания станет более эффективная.

"Это укладывается в тренд усиления роли "большой четверки", — сказал Володин.

В СМИ ранее появилась информация, что в предстоящей избирательной компании могут увеличиться партийные списки на выборах в Госдуму с десяти до 15 человек.

Телеканал "360" ранее сообщал, что российские депутаты утвердили верховенство Конституции над международными соглашениями в области трудового, земельного и жилищного права.