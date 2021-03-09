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20:06   9 Марта 2021
Политика

Спикер Госдумы РФ поддержал увеличение федеральной части партийных списков

Спикер Госдумы РФ поддержал увеличение федеральной части партийных списков

Идея об увеличении общефедеральной части партийных списков на думских выборах усилит парламентские фракции. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Депутат подчеркнул, что партийно-политическая система развивается. Идея об увеличении федеральной части партийных списков добавит фракциям устойчивости, а избирательная компания станет более эффективная.

"Это укладывается в тренд усиления роли "большой четверки", — сказал Володин.

В СМИ ранее появилась информация, что в предстоящей избирательной компании могут увеличиться партийные списки на выборах в Госдуму с десяти до 15 человек.

Телеканал "360" ранее сообщал, что российские депутаты утвердили верховенство Конституции над международными соглашениями в области трудового, земельного и жилищного права.

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#россия #госдума #володин

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