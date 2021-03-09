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20:05   9 Марта 2021
Политика

Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры России

Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры России

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры РФ Владимира Белановского. Об этом говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Белановский сам попросил освободить себя от занимаемого поста замминистра цифрового развития, на котором находился с конца 2020 года.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев, комментируя увольнение своего заместителя, сообщил, что такое решение связано с семейными обстоятельствами, которые министерство оглашать не в праве.

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#увольнения #Михаил Мишустин #Максут Шадаев

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