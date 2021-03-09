20:02 9 Марта 2021Политика
Президент РФ утвердил право ЦИК требовать удаление незаконной агитации в интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Центральной избирательной комиссии требовать удаление незаконной агитации в интернете.
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Центральной избирательной комиссии требовать удаление незаконной агитации в интернете.
Согласно документу, ЦИК и избирательные комиссии субъектов страны могут обратится в Роскомнадзор с предоставлением о пресечении незаконных агитационных материалов в интернете.
Глава государства также подписал закон о взысканиях за незаконную агитацию на выборах. Максимальный размер штрафа 500 тысяч рублей.