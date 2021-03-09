Президент РФ утвердил право ЦИК требовать удаление незаконной агитации в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Центральной избирательной комиссии требовать удаление незаконной агитации в интернете.

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Центральной избирательной комиссии требовать удаление незаконной агитации в интернете.

Согласно документу, ЦИК и избирательные комиссии субъектов страны могут обратится в Роскомнадзор с предоставлением о пресечении незаконных агитационных материалов в интернете.

Глава государства также подписал закон о взысканиях за незаконную агитацию на выборах. Максимальный размер штрафа 500 тысяч рублей.