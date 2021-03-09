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20:02   9 Марта 2021
Политика

Президент РФ утвердил право ЦИК требовать удаление незаконной агитации в интернете

Президент РФ утвердил право ЦИК требовать удаление незаконной агитации в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Центральной избирательной комиссии требовать удаление незаконной агитации в интернете.

Согласно документу, ЦИК и избирательные комиссии субъектов страны могут обратится в Роскомнадзор с предоставлением о пресечении незаконных агитационных материалов в интернете.

Глава государства также подписал закон о взысканиях за незаконную агитацию на выборах. Максимальный размер штрафа 500 тысяч рублей.

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#россия #путин #закон

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