Западные СМИ предположили, что «СП — 2» развалит Евросоюз

«Северный поток — 2», противоречия среди членов Евросоюза и раздутая бюрократия могут развалить ЕС.

Противоречивые позиции государств-членов Евросоюза по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2», проходящего из России в Германию, может обернуться дальнейшим размежеванием не только между ЕС и США, но и европейскими странами, полагает колумнист издания The Sunday Guardian Live Джон Добсон.

«Завершение строительства "СП — 2" вписывается, по мнению Ангелы Меркель, в концепцию энергетической автономии Евросоюза, и канцлера, кажется, не интересует, что думает по этому поводу остальная Европа. Это вызывает обеспокоенность среди руководства альянса в Брюсселе», — отмечается в статье.

Добсон полагает, что «Северный поток — 2» и неопределенная концепция европейской автономности приведут к дальнейшему охлаждению отношений между Евросоюзом и Соединенными Штатами, выступающими против проекта. Но этим дипломатические проблемы не ограничатся: разногласия внутри ЕС, возможно, дойдут до критической точки.

«В дополнение к многочисленным фундаментальным проблемам Евросоюза и непопулярности европейской бюрократии среди широких слоев разрозненного электората, "СП — 2" рискует стать последней каплей, которая «переполнит чашу терпения» и запустит процесс распада Евросоюза», — подчеркнул колумнист.

Окончание строительства и запуск газопровода станут для России «настоящей победой», причем не только из-за финансовой выгоды: Кремль увидит «своих противников в смятении и растерянности», заключил Добсон.

В середине февраля США отказались от идеи ввести санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Источники Bloomberg в Белом доме рассказали, что президент Джозеф Байден не решился портить отношения с «близкими европейскими союзниками». О том, как это решение повлияет на Украину — читайте в нашей статье.