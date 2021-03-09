В The National Interest сравнили армейские подразделения России и США

Военные аналитики из США провели сравнительный анализ вооружения российских мотострелков и американских пехотинцев.

Военные аналитики из США провели сравнительный анализ вооружения российских мотострелков и американских пехотинцев.

США и Россия обладают самыми мощными армиями в мире, о чем информирует американское издание The National Interest.

"Немного детский вопрос о том, кто же сильнее, напрашивается сам собой", – отмечают автор публикации К. Мизоками.

По словам обозревателя, основной единицей подразделения американской армии является пехотное отделение, десантно-штурмовое, воздушно-десантное или горное.

Отделения в частях Воздушно-десантных войск по структуре аналогичны мотострелковым отрядам, но базируются на боевых машинах БМД-3, БМД-4. Из-за меньшей грузоподъемности БМД количество отделений в частях ВДВ может быть меньше, но Мизоками отмечает значительное превосходство ВДВ ВС РФ в мобильности.

Эксперт считает, что к основным преимуществам российской пехоты можно отнести возможность развертывания большего количества техники, чем у пехоты США, а в ВДВ — большую тактическую подвижность и способность десантироваться дальше от конечной цели. Однако Мизоками убежден, что российский взвод менее живуч на поле боя: если он потеряет машину, то утратит треть своей военной мощи, а американский механизированный взвод — только четверть.