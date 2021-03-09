Продолжительность лета в Северном полушарии к 2100 году может достигнуть полугода

Без усилий по смягчению климата средняя продолжительного лета в Северном полушарии к 2100 году может достигнуть полугода.

Без усилий по смягчению климата средняя продолжительного лета в Северном полушарии к 2100 году может достигнуть полугода.

Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа западных ученых. По итогам своей работы они опубликовали статью в научном журнале Geophysical Research Letters.

В ходе исследования они проанализировали климатические данные Северного полушария с 1952 по 2011 года. Ученым удалось обнаружить изменения продолжительности начала всех четырех сезонов.

"Оказалось, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились с 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно", – сообщили ученые.

В случае сохранения подобной тенденции, к 2100 году продолжительность зимы будет составлять чуть меньше двух месяцев. При этом сокращение ожидает и переходные весенние и осенние сезоны.