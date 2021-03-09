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19:40   9 Марта 2021
Политика

Экс-помощник Обамы выступил против позиции ФБК по антироссийским санкциям

Экс-помощник Обамы выступил против позиции ФБК по антироссийским санкциям

Экс-специальный помощник бывшего президента США Барака Обамы Рори Макфакуар раскритиковал соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова за слова об антироссийских санкциях.

Сторонник основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Леонид Волков неоднократно призывал западный истеблишмент к введению новых ограничительных мер против России. По его словам, санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным якобы несут пользу для страны.

Бывший помощник Обамы не согласился с тезисом подобных высказываний. Он отметил, что ограничительные меры в любом случае влияют на население. Подобные действия ограничивают возможности государства, передает Nation News.

"Самое сложное — это сравнить то, что есть, с тем, что могло бы быть без этих санкций. Но то, что российское население жило бы лучше без этих санкций — это бесспорно", — заключил Макфакуар .

Телеканал "360" ранее сообщал, что Вашингтон ввел ограничительные меры против России вслед за Евросоюзом.

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#россия #сша #навальный #волков

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