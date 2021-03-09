Глава Минспорта России Олег Матыцин не писал заявление об отставке

Помощница Олега Матыцина сообщила, что глава Министерства спорта Российской Федерации не писал заявление об уходе со своего поста.

Помощница Олега Матыцина сообщила, что глава Министерства спорта Российской Федерации не писал заявление об уходе со своего поста.

Олег Матыцин не намерен покидать должность министра спорта Российской Федерации, рассказала его помощница Лариса Михеева. До этого растиражированные СМИ данные об уходе чиновника и его нескольких заместителей опровергли в пресс-службе организации.

Матыцин возглавил Министерство спорта России в январе прошлого года. Ранее этот пост занимал шестикратный чемпион мира по фехтованию Павел Колобков.