Рар рассказал, как поляки и прибалты планируют рассорить Германию и РФ

Заявление поляков и прибалтов о том, что Германия якобы стала объектом проводившихся российской стороной «кампаний дезинформацией», являются попыткой превратить отношения с РФ в некий вызов для западных стран.

Заявление поляков и прибалтов о том, что Германия якобы стала объектом проводившихся российской стороной «кампаний дезинформацией», являются попыткой превратить отношения с РФ в некий вызов для западных стран.

Об этом в комментарии газете «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар, по мнению которого, эти попытки успехом не увенчаются.

Напомним, ранее Европейская служба внешних связей (EEAS) опубликовала отчет, в котором говорится, что Россия якобы на политическом уровне развернула «кампании дезинформации». При этом в документе отмечается, что именно Германия «чаще других европейский стран» является «объектом российский кампаний дезинформации», которые якобы ведутся через «прокремлевские СМИ.

«Если внимательно посмотреть на состав аппарата Европейской службы внешних связей, можно заметить, что большинство из его сотрудников – представители Польши и прибалтийских государств. Они уже давно поставили перед собой заветную цель перессорить Германию с Россией и остановить строительство "Северного потока – 2"», — заявил по этому поводу Александр Рар.

При этом он напомнил, что Польша и Прибалтика проводят эту политику уже много лет.

К тому же подобные заявления со стороны службы внешних связей Евросоюза связано с тем, что на территории Германии на протяжении последних лет работает российский телеканал RT, а в рядах немецких политиков есть те, кто придерживается альтернативного мнения и склоняется к нормализации взаимоотношений между Москвой и Берлином.

«Когда такие политические деятели начинают писать статьи или высказываться за сотрудничество с Россией, их сразу называют кремлевскими пропагандистами. Скорее всего, EEAS посмотрела на количество таких комментариев и ужаснулась, сразу обвинив в этом Россию, русских хакеров или кого-то еще», – предположил немецкий политолог.

Также Александр Рар заявил, что на страны «старого Запада» – Германию, Италию и Францию – доклад EEAS особого впечатления не произведет.

Этот доклад может привести к тому, что в отдельных странах Восточной Европы антироссийские настроения усилятся еще больше, но Германия все же настроена на то, чтобы выслушать российскую точку зрения и попытаться договориться.

«Более того, мы все так погрязли в борьбе с пандемией и кризисом, у нас столько других проблем, что попытки поляков и прибалтов сделать из отношений с Россией главный вызов для Европы не увенчаются успехом», — добавил немецкий политолог.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки заявили, что на российских онлайн-платформах размещается «дезинформация о вакцинах» от коронавируса.

А по словам верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля, целью «российских кампаний дезинформации» является «очернение европейской демократии» и ослабление международного сотрудничества.