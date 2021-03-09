Более тысячи фур встали на белорусско-литовской границе по вине Прибалтики

Несоблюдение литовскими пограничниками правил приема транспорта привели к тому, что на выезде из Белоруссии в Литву скопилось порядка 1 300 большегрузных автомобилей.

Несоблюдение литовскими пограничниками правил приема транспорта привели к тому, что на выезде из Белоруссии в Литву скопилось порядка 1 300 большегрузных автомобилей.

Об этом во вторник, 9 марта, сообщает информационный портал «SputnikЛитва», отмечая, что наибольшее скопление грузовиков образовалось на пропускном пункте «Каменный Лог».

Ранее белорусская сторона уже не раз указывала на нарушения договоренностей о ритмичном приеме транспорта со стороны Литвы. В результате, по данным на 18.00 9 марта, в белорусском «Каменном логе», сопредельном с литовским пропускным пунктом «Мядининкай» скопилось 480 грузовиков, на пункте «Котловка» - «Лаворишкес» стоит 320 фур, в «Бенякони» - «Шальчининкай» - 295 фур, а в «Привалке» - «Райгардас» - 193 большегрузных автомобиля.

Таким образом в ожидании возможности пересечь белорусско-литовскую границу на пропускных пунктах с белорусской стороны застряли около 1300 грузовиков.

В то же время, как отмечается, на выезде из Белоруссии в Польшу ситуация не такая напряженная. Там тоже есть очереди, но они гораздо короче – на пункте «Брузги» самая длинная очередь, состоящая из 216 грузовиков. В тоже время в «Козловичах» проезда ждут 80 грузовиков, а в «Берестовице» - 69 фур.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии уже сообщал, что Литва нарушает взятые на себя обязательства по ритмичному пропуску транспорта через пункты пропуска, и это периодически приводит к большому скоплению транспорта на границе.