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19:19   9 Марта 2021
Политика

Сотрудники украинской авиакомпании предложили россиянам выпрыгнуть из самолета

Сотрудники украинской авиакомпании предложили россиянам выпрыгнуть из самолета

Пилоты украинского самолета "указали" гражданам Российской Федерации на аварийный выход во время того, как авиалайнер пролетал над Крымским полуостровом.

Как стало известно, авиалайнер пролетал над Крымскими горами. Пилоты самолета решили прокомментировать полет. Гражданам РФ предложили обратить внимание на двери аварийного выхода, чтобы "воссоединиться с родной гаванью".

Плюс ко всему сотрудники авиалинии не постеснялись назвать Крым "украинским".

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#украина #крым #самолет

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