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19:03   9 Марта 2021
Экономика

Система рассрочки платежей за ЖКХ будет введена для жителей Подмосковья

Система рассрочки платежей за ЖКХ будет введена для жителей Подмосковья

Андрей Воробьев сделал соответствующее заявление во время заседания регионального правительства.

Государственным структурам Московской области поручено разработать систему рассрочки платежей за использование жилищно-коммунальных услуг. Поставщикам рекомендовано не взимать штрафы и не начислять пени за просрочку оплаты счетов. Об этом сообщает российский телеканал "360".

Воробьев подчеркнул, что граждане сталкиваются с необходимостью платить больше, чем обычно, так как похолодания продолжаются и падение температуры было более внушительным в этом году, чем в предыдущие зимы.

Губернатор попросил ведомства пойти навстречу жителям Московской области, чтобы облегчить для них возросшие из-за повышенного потребления энергии затраты.

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#жкх #воробьев #подмосковье #коммунальные услуги #рассрочка

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