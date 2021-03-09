Система рассрочки платежей за ЖКХ будет введена для жителей Подмосковья

Андрей Воробьев сделал соответствующее заявление во время заседания регионального правительства.

Андрей Воробьев сделал соответствующее заявление во время заседания регионального правительства.

Государственным структурам Московской области поручено разработать систему рассрочки платежей за использование жилищно-коммунальных услуг. Поставщикам рекомендовано не взимать штрафы и не начислять пени за просрочку оплаты счетов. Об этом сообщает российский телеканал "360".

Воробьев подчеркнул, что граждане сталкиваются с необходимостью платить больше, чем обычно, так как похолодания продолжаются и падение температуры было более внушительным в этом году, чем в предыдущие зимы.

Губернатор попросил ведомства пойти навстречу жителям Московской области, чтобы облегчить для них возросшие из-за повышенного потребления энергии затраты.