Полиция Петербурга объявила в розыск мужчину с бородой по подозрению в убийстве

Уроженец Таджикистана набросился с кулаками на жителя Петербурга и избил его до смерти. Сейчас он объявлен в международный розыск.

Уроженец Таджикистана набросился с кулаками на жителя Петербурга и избил его до смерти. Сейчас он объявлен в международный розыск.

Следователи разыскивают мужчину, который до смерти избил жителя Петербурга. Против него было возбуждено уголовное дело.

Происшествие случилось на улице Фрунзе в 2019 году. Молодой мужчина родом из Таджикистана поссорился с местным жителем и избил потерпевшего. В результате случившегося тот скончался на месте от полученных травм.

Полиция предъявила 24-летнему злоумышленнику заочное обвинение. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители объявили мужчину в международный розыск.

Подозреваемому на вид 23–25 лет, он среднего роста и крупного телосложения, у него круглое лицо, густые черные волосы, брови и борода.