СМИ сообщили об отставке главы Минспорта России Олега Матыцина

Глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин написал заявление об уходе по собственному желанию, пишут СМИ.

Глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин написал заявление об уходе по собственному желанию, пишут СМИ.

Министр спорта России Олег Матыцин попросил освободить его от занимаемой должности, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно представленным данным, заявление об уходе по собственному желанию написали и его заместители.

Возможная отставка Олега Матыцина связана с задержаниями ряда спортивных чиновников. Должность главы Минспорта России он занимает с января прошлого года.