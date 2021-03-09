Рекордное количество детей пропало в феврале в Петербурге

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Петербурге предоставил статистику пропаж людей за февраль. Последний зимний месяц бьет рекорды по количеству объявленных без вести пропавшими.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Петербурге предоставил статистику пропаж людей за февраль. Последний зимний месяц бьет рекорды по количеству объявленных без вести пропавшими.

Сорок детей пропало в феврале 2021 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители поискового отряда "ЛизаАлерт".

Февраль текущего года стал рекордным по количеству потерявшихся детей и подростков, отметили там. Всего, по данным организации, поступило 40 заявок о пропаже, при этом из них 22 ребенка младше двенадцати лет.

Отмечается, что количество "потеряшек" в феврале выросло в полтора раза по сравнению с прошлым месяцем. Волонтеры напомнили, что во избежание опасных инцидентов дети могут получить бесплатные уроки о том, как себя вести в экстренных ситуациях. Видео можно посмотреть на сайте Школы "ЛизаАлерт".